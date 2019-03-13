"Начинает тошнить": Брежнева сравнила популярное женское занятие с пытками

Известная певица и актриса Вера Брежнева призналась, что терпеть не может заниматься шопингом, в отличие от многих женщин.

Об этом она рассказала в интервью в программе "Слава+", уточнив, что популярное женское занятие для нее сродни пытке (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Последнее времяпрепровождение, которое может быть у меня в списке в каком- либо городе – это шопинг. Возможно его даже и не будет в списке. Исключение только, если мне реально что-то нужно. Допустим, я забыла носки, мне срочно нужно пойти и купить", – призналась она.

Вера Брежнева instagram

Она рассказала, что если бы не обязанности по работе следить за внешним видом, то ходила бы, как индус, в одной одежде.

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"У меня начинает кружиться голова в магазинах, меня начинает тошнить, я не могу там находится. Я если и хожу ради детей, для меня это сродни пытке. Я заметила, что и дети не так сильно любят, но приходится все равно", – добавила певица.

По словам Брежневой, ее младшая дочь любит ходить за канцтоварами, а старшая ходит по магазинам без матери. Она живет и учится в Америке. А сама певица предпочитает продуктовые магазины и аптеки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в интервью Брежнева рассказала о своих комплексах, которые удалось побороть. Она также призналась, что является скромным человеком и считает это пороком.

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