Началова умерла: опубликован ее последний триумфальный номер

В субботу, 16 марта, в день смерти российской певицы Юлии Началовой вышла последняя программа с ее участием "Один в один".

Артистка вместе с Иракли изобразили невероятную пародию на песню "Королева" Леонида Агутина и Анжелики Варум (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Съемки проходили 5 марта. Члены жюри Юрий Стоянов и Тимур Родригез были настолько удивлены схожестью в исполнении, что не сдержались и начали аплодировать с криками "браво, Юлечка!"

Юлия Началова скриншот

После выступления Юлю поблагодарили за то, что она, как наставница может много научить. Их выступление назвали профессиональным и удивительным. Началову назвали "блестящей".

Иракли и Юлия Началова скриншот

Стоит отметить, что именно на этом выступлении Юлия натерла ногу, после чего попала в больницу.

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