МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Люди

Началова умерла: опубликован ее последний триумфальный номер

Читать материал на украинском

В субботу, 16 марта, в день смерти российской певицы Юлии Началовой вышла последняя программа с ее участием "Один в один".

Артистка вместе с Иракли изобразили невероятную пародию на песню "Королева" Леонида Агутина и Анжелики Варум (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Съемки проходили 5 марта. Члены жюри Юрий Стоянов и Тимур Родригез были настолько удивлены схожестью в исполнении, что не сдержались и начали аплодировать с криками "браво, Юлечка!"

Новости
Началова, Фриске, Децл: всплыла связь между трагически умершими звездами
Юлия Началова

Юлия Началова

скриншот

После выступления Юлю поблагодарили за то, что она, как наставница может много научить. Их выступление назвали профессиональным и удивительным. Началову назвали "блестящей".

Иракли и Юлия Началова

Иракли и Юлия Началова

скриншот

Стоит отметить, что именно на этом выступлении Юлия натерла ногу, после чего попала в больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Юлия Началова
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения