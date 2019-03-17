Началова умерла: опубликован ее последний триумфальный номер

В субботу, 16 марта, в день смерти российской певицы Юлии Началовой вышла последняя программа с ее участием "Один в один".
Артистка вместе с Иракли изобразили невероятную пародию на песню "Королева" Леонида Агутина и Анжелики Варум (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
Съемки проходили 5 марта. Члены жюри Юрий Стоянов и Тимур Родригез были настолько удивлены схожестью в исполнении, что не сдержались и начали аплодировать с криками "браво, Юлечка!"
Юлия Началова
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После выступления Юлю поблагодарили за то, что она, как наставница может много научить. Их выступление назвали профессиональным и удивительным. Началову назвали "блестящей".
Иракли и Юлия Началова
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Стоит отметить, что именно на этом выступлении Юлия натерла ногу, после чего попала в больницу.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Началова была экстренно госпитализирована 11 марта, поскольку у нее резко подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра, которой она болеет в последние годы.
Менеджер артистки отрицала факт госпитализации, но после того, как состояние исполнительницы ухудшилось, – поделилась подробностямив социальных сетях.
Из-за резкого ухудшения состояния певица впала в кому, у нее начали отказывать внутренние органы. Позже стало известно об острой почечной недостаточности.
Блогер Лена Миро проанализировала ситуацию с певицей и пришла к выводу, что ее состояние ухудшилось из-за алкоголя. Подробнее о болезнях Началовой читайте по этой ссылке.
Позже медики зафиксировали серьезные осложнения у госпитализированной российской певицы.
16 марта стало известно, что Началову в срочном порядке прооперировали из-за угрозы нового абсцесса на ноге. Через несколько часов после операции Юлия скончалась.
Выяснилось, что это произошло в результате отека легких и мозга, которые возникли при осложнении болезни.
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