Началось второе заседание суда по делу ДТП Ефремова: под зданием собралась агрессивная толпа
В Пресненском суде Москвы началось второе заседание по делу российского актера Михаила Ефремова, который в июне устроил масштабное ДТП со смертельным исходом.
Первое заседание, по итогу которого артист отказался признавать свою вину, состоялось 5 августа и длилось более 6 часов. Читайте все подробности в материале. OBOZREVATEL следит за событиями второго слушания до делу ДТП с Ефремовым (видео смотрите в конце новости).
Заседание стартовало в 10:00 по Москве. Актер вместе со своим адвокатом Эльманом Пашаевым прибыли к зданию Пресненского суда заранее.
Также под зданием собралась толпа людей. Одни из них скандируют "Невиновен!", другие же высказывают недовольство тем, что Ефремов заявил, что якобы ничего не помнит из событий в день ДТП.
"Не вспомнили, как выходили из машины?" – кричат в толпе.
Смотрите также видеотрансляцию заседания суда:
Отметим, согласно материалам дела, которые обнародовали во время первого заседания, актер Михаил Ефремов в момент ДТП со смертельным исходом был пьян, а также под воздействием марихуаны и кокаина. Кроме того, по словам инсайдеров, в машине артиста нашли следы гашишного масла и гашиш.
Также стало известно, что Михаил Ефремов был один в своем автомобиле в момент аварии – согласно результатам экспертизы, внедорожник артиста был технически исправен, а версия, что за рулем якобы был не он, не соответствует действительности. Так, на подушке безопасности в автомобиле нашли следы ДНК Ефремова.
Напомним, 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
Как сообщал OBOZREVATEL:
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал не "отмазываться" и помочь им. Родственники погибшего Захарова не приняли извинения и помощь от актера.
Позже стало известно, что Михаил Ефремов отказался признавать свою вину в аварии.
В МВД сообщили о завершении расследования в отношении Ефремова по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. Ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции по ст. 264 ч. 4 УК РФ. По этой части Ефремову грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.