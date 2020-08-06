Началось второе заседание суда по делу ДТП Ефремова: под зданием собралась агрессивная толпа

Михаил Ефремов и Эльман Пашаев во время первого заседания 5 августа. РБК

В Пресненском суде Москвы началось второе заседание по делу российского актера Михаила Ефремова, который в июне устроил масштабное ДТП со смертельным исходом.

Первое заседание, по итогу которого артист отказался признавать свою вину, состоялось 5 августа и длилось более 6 часов. Читайте все подробности в материале. OBOZREVATEL следит за событиями второго слушания до делу ДТП с Ефремовым (видео смотрите в конце новости).

Заседание стартовало в 10:00 по Москве. Актер вместе со своим адвокатом Эльманом Пашаевым прибыли к зданию Пресненского суда заранее.

Ефремов и Пашаев во время заседания суда Комсомольская правда

Также под зданием собралась толпа людей. Одни из них скандируют "Невиновен!", другие же высказывают недовольство тем, что Ефремов заявил, что якобы ничего не помнит из событий в день ДТП.

Ефремов прибыл под здание суда под крики толпы RT на русском

"Не вспомнили, как выходили из машины?" – кричат в толпе.

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Отметим, согласно материалам дела, которые обнародовали во время первого заседания, актер Михаил Ефремов в момент ДТП со смертельным исходом был пьян, а также под воздействием марихуаны и кокаина. Кроме того, по словам инсайдеров, в машине артиста нашли следы гашишного масла и гашиш.

Также стало известно, что Михаил Ефремов был один в своем автомобиле в момент аварии – согласно результатам экспертизы, внедорожник артиста был технически исправен, а версия, что за рулем якобы был не он, не соответствует действительности. Так, на подушке безопасности в автомобиле нашли следы ДНК Ефремова.

Напомним, 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.

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