Началось третье заседание суда по делу ДТП Ефремова

В Пресненском суде Москвы началось третье заседание по делу российского актера Михаила Ефремова, который в июне устроил масштабное ДТП со смертельным исходом.

Во время первого заседания 5 августа артист отказался признавать свою вину. Читайте все подробности в материале. OBOZREVATEL следит за событиями третьего слушания по делу ДТП с Ефремовым (видео смотрите в конце новости).

На втором заседании 6 августа состоялся допрос свидетелей, которых привели адвокаты. Один из свидетелей рассказал, что Ефремов на момент аварии не был за рулем машины, другие отметили, что лично видели его на водительском сиденье. Читайте подробности в материале.

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский приехал на третье заседание в суд на самокате и призвал журналистов обратить внимание не на его роскошные машины, а на погибшего Сергея Захарова. Отметим, что его автомобиль Rolls Royce ехал вслед за ним.

У суда снова собралась группа фанатов Ефремова – одна из женщин заявила, что актер не мог совершить преступление, потому что "у него не было штрафов за пьяное вождение, а только за неправильную парковку".

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Отметим, согласно материалам дела, которые обнародовали во время первого заседания, актер Михаил Ефремов в момент ДТП со смертельным исходом был пьян, а также под воздействием марихуаны и кокаина. Кроме того, по словам инсайдеров, в машине артиста нашли следы гашишного масла и гашиш.

Также стало известно, что Михаил Ефремов был сам в своем автомобиле на момент аварии – согласно результатам экспертизы, внедорожник артиста был технически исправен, а версия, что за рулем якобы был не он, не соответствует действительности. Так, на подушке безопасности в автомобиле нашли следы ДНК Ефремова.

Напомним, 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.

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