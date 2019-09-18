"Начались сильные головные боли!" Стало известно, когда у Заворотнюк диагностировали рак

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк, у которой, по слухам, четвертая стадия рака мозга, узнала о своем диагнозе еще зимой, но продолжала работать.

Об этом изданию "КП" рассказал друг семьи актрисы. "После родов у Насти появились сильные головные боли. Уже зимой врачи диагностировали у Насти рак мозга. Но она продолжала сниматься, не отказывалась от работы. Вот-вот должны выйти на экраны два ее новых фильма", — отметил он.

Анастасия Заворотнюк Фото: unian.net

Также собеседник издания добавил, что позже, весной, в поездке по Польше Заворотнюк стало плохо и ее госпитализировали в местную больницу.

"Весной в поездке по Польше Насте стало плохо, она практически потеряла сознание. Ее экстренно госпитализировали в местную больницу, где какое-то время наблюдали. Потом вернулась в Москву, но недомогание не проходило, болезнь слишком быстро развивалась", — рассказал источник.

Анастасия Заворотнюк Фото: apostrophe.ua

Кроме того, друг Заворотнюк отметил, что сейчас актриса отказывается от материальной помощи, так как не хочет, чтобы ее жалели.

"Сейчас мы звоним близким Насти, но они не берут деньги, которые мы им предлагаем. Я думаю, Настя их попросила не взывать к помощи, она не хотела, чтобы ее жалели", — подытожил собеседник издания.

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