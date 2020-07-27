Начались съемки "Супер Топ-модель по-украински": какие испытания ждут участниц. Эксклюзив

Стартовали съемки Суперсезона главного модельного реалити страны "Топ-модель по-украински" (Новый канал).

Ведущая Алла Костромичева и эксперты Соня Плакидюк и Сергей Никитюк собрались вместе, чтобы выбрать лучшую из лучших участниц предыдущих сезонов проекта. OBOZREVATEL узнал эксклюзивные детали о предстоящем Суперсезоне "ТМПУ".

Сергей Никитюк, Алла Костромичева и Соня Плакидюк Пресс-служба Нового канала

Так, девушек ждет непростая битва за триумфальное возвращение, ведь при проигрыше им придется распрощаться с мечтой.

В Суперсезоне требования к испытаниям повысились, ведь девушки уже не впервые участвуют в проекте.

Даша Майстренко (финалистка третьего сезона реалити) Пресс-служба Нового канала

"У нас есть три критерия к испытаниям: первый – социальная миссия, второй – зрелищность, третий – приближенность к условиям работы в модельной индустрии", – раскрыл карты креативный продюсер "Супер Топ-модели по-украински" Станислав Бондарь.

Подробнее о первом критерии: в Суперсезоне моделям дадут право высказать свою социальную позицию и использовать уже имеющуюся популярность, чтобы изменить мир к лучшему.

Настя Панова (участница первого сезона ТМПУ) Пресс-служба Нового канала

"Лос-Анджелес стал первым городом, который запретит продажу меха. Но чтобы к этому дойти, было приложено огромное количество усилий. Например, Карл Лагерфельд делал кутюрную коллекцию Chanel , которая полностью соответствовала требованиям eco - friendly , весь мех на подиуме был искусственным. Тренд подхватили модели и на собственном примере показали, что жизни животных важнее красоты и комфорта. Наше задание – донести всем идею лучшего будущего", – объяснил Станислав.

Софи Беридзе (участница ТМПУ-2) Пресс-служба Нового канала

Как ранее писал OBOZREVATEL, ведущая проекта "Топ-модель по-украински" на Новом канале Алла Костромичева рассказала, как бороться с лишним весом. Также украинская супермодель раскрыла секрет, как одеваться стильно и при этом не захламлять свой гардероб.