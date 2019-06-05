Началась интоксикация: появились новые подробности о состоянии Алибасова

Известный российский продюсер Бари Алибасов нуждается в длительном лечении из-за четвертой степени ожога желудка, которую он приобрел, глотнув токсичную жидкость.

Такое мнение выразил врач Виктор Шилов в комментарии "РИА Новости", поделившись новыми данными о состоянии пострадавшего.

По его словам, с таким ожогом и интоксикацией можно справиться и за месяц, но последствия могут сказываться намного дольше. Любое отравление прижигающей жидкостью – это реанимационный диагноз.

Бари Алибасов в реанимации Говорит Москва (фото PR-агентства "Красное Слово")

Новости Умер легендарный президент УЕФА

Врач подчеркнул, что у пациента начинается общая интоксикация, поскольку жидкость всасывается в кровь. В связи с этим сначала Алибасовым занялись токсикологи, а после возможно вмешательство хирургов.

"Ожог химический... классический, с отеком, с болью. Иногда там грозит, если тяжелое отравление, то и... перфорацией. Они могут перекрыть пищевод. Там надо будет либо хирургическую операцию, либо другие методы есть, в зависимости от степени тяжести", – рассказал Шилов, пояснив, что четвертая степень ожога означает проникновение практически через все ткани органа, потому нуждается в относительно долгом лечении.

Он добавил, что последствия зависят от места ожога, и от того, как сделана операция. Кроме того, врачи должны узнать, есть ли у пострадавшего другие заболевания.

Бари Алибасов Instagram@alibasov_nana

Бари Алибасов в ресторане "Розмарин" Instagram@alibasov_nana

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июня Бари Алибасов в тяжелом состоянии был экстренно госпитализирован в Москве. Врачи начали бороться за жизнь еще в машине скорой помощи. Выяснилось, что продюсер перепутал токсичное средство для промывки труб с водой и получил сильный ожог пищевода.

Позже появилось видео госпитализации пострадавшего. Как выяснили врачи, он получил четвертую степень ожога желудка. Несмотря на серьезный диагноз, Алибасов утром находился в сознании и даже пытался шутить, хотя ему тяжело было разговаривать. Продюсер мог дышать самостоятельно.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.