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4 октября • обновлено в 22:09
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"Начал совать язык": Бузова поделилась интимными подробностями

2.7т Читать материал на украинском

Скандальная российская певица, звезда шоу "Дом-2" Ольга Бузова поностальгировала о первом поцелуе, рассказав, как это было омерзительно.

Соответствующими откровениями перед детьми звезда поделилась в новом выпуске "Вопросы взрослому" с Катериной Варнавой (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

По словам Бузовой, первый поцелуй у нее случилось в 13 лет с мальчиком, который настойчиво за ней везде ходил.

Ольга Бузова рассказала о чужом языке у нее во рту

Ольга Бузова рассказала о чужом языке у нее во рту

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"Это было ужасно! У нас был мальчик, Виталик, байкер. Он все за мной ходил и гулять предлагал. Он мне вообще не нравился. Нравился тогда мальчик – литовец. Он затащил меня под балкон, что-то хотел показать. Я, естественно, дура набитая тогда была. И пошла за ним. Он просто взял мое лицо, губами к моему рту и начал совать туда язык. Представляете, фу!" – поделилась Бузова.

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Она отметила, что даже не поняла, что тогда произошло, ведь в фильмах этот момент показывается совершенно иначе.

"Он у меня отбил всякое желание подходить к мужчинам. После этого у меня появился молодой человек, с которым мы сначала долго-долго ходили за ручку, только за ручку", – добавила певица.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Бузова оконфузилась. У певицы разъехались ноги на скользком полу, из-за чего она чуть не села на опасный шпагат.

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Персона
Ольга Бузова
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес скандалы Отношения
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Бузова-бох свидомых
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну она реально стремная или это только один я вижу???
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