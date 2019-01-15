На звезду ''Кадетства'' подали в суд из-за скандала с тайным ребенком

Экс-танцовщица балета "Тодес" Светлана Белогурова подала в суд на российского актера, звезду сериала "Кадетство" Александра Головина из-за общего ребенка.

Об этом рассказала юрист и журналистка Екатерина Гордон, чья юридическая фирма будет представлять интересы девушки, в интервью российскому "Пятому каналу".

"Нами был подан иск об установлении отцовства ребенка Светланы Белогуровой. Ребенок рожден вне брака и в данный момент в свидетельстве о рождении прочерк", — отметила она.

Светлана Белогурова Super.ru

По словам Гордон, они с Белогуровой пытались решить мирным путем вопрос с Головиным, но тот отказался договариваться в досудебном порядке. Молодая мать хотела отстоять свое право на ежемесячные алименты.

"Доказательственная база у нас обширная. Я выходила на Головина, он предложение об установлении в мирном порядке проигнорировал, зато за него вступилось несколько люмпенизированных артисток, выпячивая свою помощь Свете и позволяя себе оскорбления", — добавила юрист.

Она напомнила, что актриса Анастасия Самбурская выгоняла Белогурову из квартиры, узнав о ее желании устанавливать отцовство.

"Мне все это кажется диким и стыдным. Моя команда решит вопросы отцовство и алиментов в законном порядке. Стыдно не подавать на алименты, а не платить их. Стыдно откровенно говоря и за девушек, которые забывают о солидарности и приоритете интересов ребенка над любыми другими конфликтами", – заявила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 декабря стало известно, что у Головина есть внебрачная дочь, однако актер отказался признавать ребенка и материально помогать.

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