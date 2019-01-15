На звезду ''Кадетства'' подали в суд из-за скандала с тайным ребенком

Экс-танцовщица балета "Тодес" Светлана Белогурова подала в суд на российского актера, звезду сериала "Кадетство" Александра Головина из-за общего ребенка.
Об этом рассказала юрист и журналистка Екатерина Гордон, чья юридическая фирма будет представлять интересы девушки, в интервью российскому "Пятому каналу".
"Нами был подан иск об установлении отцовства ребенка Светланы Белогуровой. Ребенок рожден вне брака и в данный момент в свидетельстве о рождении прочерк", — отметила она.
Светлана Белогурова
Super.ru
По словам Гордон, они с Белогуровой пытались решить мирным путем вопрос с Головиным, но тот отказался договариваться в досудебном порядке. Молодая мать хотела отстоять свое право на ежемесячные алименты.
"Доказательственная база у нас обширная. Я выходила на Головина, он предложение об установлении в мирном порядке проигнорировал, зато за него вступилось несколько люмпенизированных артисток, выпячивая свою помощь Свете и позволяя себе оскорбления", — добавила юрист.
Она напомнила, что актриса Анастасия Самбурская выгоняла Белогурову из квартиры, узнав о ее желании устанавливать отцовство.
"Мне все это кажется диким и стыдным. Моя команда решит вопросы отцовство и алиментов в законном порядке. Стыдно не подавать на алименты, а не платить их. Стыдно откровенно говоря и за девушек, которые забывают о солидарности и приоритете интересов ребенка над любыми другими конфликтами", – заявила она.
Я обязательно ещё многое скажу... не хочу сейчас в такие важные праздники для нас и для вас, загружать своей личной жизнью, // которую итак начали дико обсуждать и всё делать на свой удобный грязный лад, несмотря на то что это был канун Нового года и потом сам Новый год . Да пока я молчу и занимаюсь самым дорогим....Не ждите что я всё брошу и так же начну тут за что то оправдываться ....Нееее... Всему своё время и свой час. Мои ценности - это семья 🌱 🙌🏼Секрет счастья и силы Духа - это внутренний стержень и тот Человечек, который так сладко кусает мою руку....))) Знаю точно, наши люди они рядом , даже если и в реальности они далеко живут, они не предают нас, не смотря ни на что. Это главное. ♥️ Мы поздравляем всех вас с Рождеством 🎄!!!! Ангелов хранителей и силы в новом дне! Любви!!!! И света в ваших сердцах 🙏🏽 #семья #рождество #бытьвместе #бытьрядом #ценитьмоменты
С Новым 2019 годом!!!🎄 Новый год вместе с самым дорогим мне на свете человеком- что может быть лучше?!? Мой ангел рядом! Мой самый лучший подарок от Бога...вселенной....там наверху, знали, как я люблю детей и как я о них мечтала. ❤️ Всё плохое мы оставляем в прошлом году. ✔️ На подлости я не готова, и делать их не буду🙌🏼. Я совершенно искренна с теми, кто готов меня услышать и кто меня знает ( им и рассказывать ничего не нужно). Старый год научил тому, что всё же не имей сто друзей и лучший друг лучшее новых двух ,однозначно. И о том что мать пойдёт на всё ради благополучия своего чада, чего бы это не стоило ей. 💥 Я тоже буду идти до конца, ради малышки. Она у меня одна, как и я у неё. Те кто Мамы с добрым чистым сердцем - поймут меня. Что бы кто не говорил- это их, в чужом белье копаться проще всего. Как говорят, говно остаётся на руках тех, кто им бросается...🤷🏻♀️ Мои люди со мной, рядом, и они никогда меня не кидают и не ставят условия, за что вам низкий поклон, тут мы с вами схожи. Просто я оказалась слишком доверчивой с незнакомым человеком на этот раз. ( счастливо 2018!!!) Я желаю всем просто оставаться людьми, быть не просто добрее, а в миллион раз добрее , и человечнее... Этого сейчас практически нет. Берегите близких, любите Людей, не делайте больно маленьким детям....это вообще дичь!!!! И Храни вас Бог от всего плохого и чёрного .... 🙏🏽❤️ С Новым Годом! Ура!!!! Мой дикий, самый сложный и непредсказуемый 2018- спасибо тебе за самое главное в моей жизни- за Доченьку!!!! Все испытания, при том что теперь у меня есть Оливия - это просто задачи, которые надо решать, при том по собственному желанию. #новыйгод #2019 #спасибо Всем бобра, добра )))
Как сообщал OBOZREVATEL, 28 декабря стало известно, что у Головина есть внебрачная дочь, однако актер отказался признавать ребенка и материально помогать.
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