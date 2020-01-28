На звезду "Интернов" напали посреди белого дня в Москве: подробности

На российского актера, звезду сериала "Интерны" Илью Глинникова напали в Москве вблизи Новослободского парка на Сущевском Валу.

Так, у знаменитости неизвестный вырвал из рук 11 iPhone Pro Max. Затем вор убежал в подземку, сообщает Telegram-канал "Mash".

Илья Глинников Фото: versiya.info

"В Москве обокрали Илью Глинникова. Актер из "Интернов" и просто парень с приятной бородой шли мимо Новослободского парка на Сущевском Валу. Илья крутил в руках любимый 11 iPhone Pro Max. Думал о жизни и карьере, смотрел в облачка. И почувствовал резкий толчок в спину – неизвестный выхватил его дорогущую трубку и рванул к метро", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что Глинников запомнил приметы вора: среднего роста, худенький, в куртке коричневого цвета и спортивных штанах. Поисками телефона уже занялись органы.

Илья Глинников Фото: 24smi.org

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 11 января ограбили авто певицы MARUV (Анны Корсун). Неизвестные забрали черную сумку с документами, личными вещами и деньгами девушки.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.