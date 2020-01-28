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28 января • обновлено в 17:04
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На звезду "Интернов" напали посреди белого дня в Москве: подробности

1.9т
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На российского актера, звезду сериала "Интерны" Илью Глинникова напали в Москве вблизи Новослободского парка на Сущевском Валу.

Так, у знаменитости неизвестный вырвал из рук 11 iPhone Pro Max. Затем вор убежал в подземку, сообщает Telegram-канал "Mash".

Илья Глинников

Илья Глинников

Фото: versiya.info

"В Москве обокрали Илью Глинникова. Актер из "Интернов" и просто парень с приятной бородой шли мимо Новослободского парка на Сущевском Валу. Илья крутил в руках любимый 11 iPhone Pro Max. Думал о жизни и карьере, смотрел в облачка. И почувствовал резкий толчок в спину неизвестный выхватил его дорогущую трубку и рванул к метро", – говорится в сообщении.

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Также отмечается, что Глинников запомнил приметы вора: среднего роста, худенький, в куртке коричневого цвета и спортивных штанах. Поисками телефона уже занялись органы.

Илья Глинников

Илья Глинников

Фото: 24smi.org

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 11 января ограбили авто певицы MARUV (Анны Корсун). Неизвестные забрали черную сумку с документами, личными вещами и деньгами девушки.

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Автор
Кристина Долматова
Место
Россия
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
"у знаменитости" - и давно он стал "знаменитостью"? Я россиянин, москвич, но об этом (знаменитость) слышу впервые. "Интерны" видел пару серий на низкопробном ТНТ, но смотреть этот "ширпотреб" для обделённых серым веществом, ну вы понимаете. ТНТ вообще можно переименовать в "дом2. Кстати, в Украине "дом" смотрят?
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Вот и вляпались со своим Крымом - нечего было анексировыать...теперь у каждого будут отбирать побратимыволонтерыактивисты
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ничего новый купит чай не бедный
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