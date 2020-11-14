На звезду "Гарри Поттера" подали в суд из-за ДТП

На британского актера Майкла Гэмбона, известного по роли Альбуса Дамблдора из саги о Гарри Поттере, подали в суд.

Как сообщает издание The Sun, некий адвокат Тоби Клустон подал судебный иск на сумму 55 тысяч фунтов стерлингов (73 тысячи долларов). Причиной стало ДТП, которое случилось в 2017 году: по версии адвоката, Гэмбон врезался в него своим внедорожником Land Rover. В результате Клустон упал между припаркованными машинами. А затем актер наехал на ногу, когда он сидел на земле рядом с велосипедом.

На британского актера Майкла Гэмбона подали в суд. Associated Press

В конечном итоге Клустон получил перелом лодыжки и разрыв тканей. Кроме того, адвокат теперь имеет проблемы со психикой – после этого ДТП он стал бояться автомобилей и не может выезжать на велосипеде, как раньше.

Как передает Daily Mail, в страховой компании Гэмбона заявили, что привлекут медэкспертов для тщательного изучения всех обстоятельств.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезда "Гарри Поттера" изменился до неузнаваемости ради роли в фильме.