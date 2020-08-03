На звезду "Бриллиантовой руки" Светличную упал столб: что произошло

Российская и советская актриса Светлана Светличная пострадала на съемках – на звезду фильма "Бриллиантовая рука" упал столб.

Инцидент произошел возле дома артистки, где она принимала участие в съемках ток-шоу. От удара Светличная потеряла сознание, у нее диагностировали сотрясение мозга, пишет "360tv".

"Я спустилась к журналистам из своей квартиры, так как внутрь не хотела их приглашать. Меня ждал стул, который они не укрепили. Не успела я сесть на этот стул – стала собираться с мыслями, с чего я начну, и вдруг на меня… Я даже не поняла, что это, потому что потеряла сознание. Упал столб, но он чугунный. Бьет меня по голове, по всему телу", – поделилась Светличная.

Светлана Светличная в фильме "Бриллиантовая рука" Кадр из фильма (YouTube)

По словам звезды советского кино, после инцидента журналисты сбежали из места событий и не вызвали ей скорую.

"Цель была одна – избавиться от меня навсегда. И что вы думаете? Они сбежали! Они не вызвали мне скорую помощь домой, и они потом даже не позвонили на следующий день. Они спрятались, они как бы растворились. Никаких денег мне не заплатили", – добавила актриса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Светлана Светличная обвинила редактора "Пусть говорят" в краже. Актриса решила рассказать телевизионщикам о своем конфликте с внучкой и ее ограбили в собственной квартире.