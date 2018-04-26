"На все наср*ть": Макаревич жестко прошелся по сумасшедшей власти России

Из-за полного равнодушия россиян власть страны стала чувствовать вседозволенность.

Такое мнение высказал в Facebook российский музыкант Андрей Макаревич.

"А знаете, почему они сошли с ума? Откуда вся эта кора дуба, боярышник, марганцовочка? Изо дня в день они ставили над нами эксперименты по запретительству - и это не вызывало никакой реакции. Были штуки и повеселее телеграма-инстаграма - закон Димы Яковлева, например", - написал он.

Макаревич подчеркнул, что свое несогласие высказывали слишком мало людей, что и привело к таким последствиям.

"И что? Три гнилых интеллигента попытались что-то вякнуть. И всё. И у них сорвало крышу от полной вседозволенности. Потому что гражданам в целом на всё насрать. Завтра придумают закон чтобы через одного самим в печки прыгать - побежим дрова собирать", - написал он.

В комментариях музыкант написал, что его пост не следует расценивать как призыв к бунту.

"Завтра объявят, что Макаревич призывает к бунту - как они это любят делать. Я ни к чему не призываю. Просто констатирую факт", - уточнил он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Макаревич ярко "опустил" Госдуму.