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''На волосок от смерти'': звезда ''Ворониных'' признался в нищете и попросил спасти родственника

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Российский актер Павел Любимцев, звезда сериала "Воронины", обратился в соцсети к поклонникам с просьбой спасти тяжелобольного племянника.

Как пишет "Дни.ру", артист признался, что разорен и не имеет возможности больше помогать 24-летнему родственнику с диагнозом "рак крови и костного мозга".

''На волосок от смерти'': звезда ''Ворониных'' признался в нищете и попросил спасти родственника

Фото: filarman.ru

"Я, Павел Евгеньевич Любимцев, обращаюсь к вам с просьбой о материальной помощи. Я попал в тяжелейшую ситуацию. На волосок от смерти мой племянник. У него лейкоз. Он круглый сирота, его некому поддерживать. Я раньше даже шутил, что "сказочно богат". Прошли три года, и у меня не осталось ничего. Я разорен и кругом в долгах", – признался он.

По словам актера, спасти жизнь племянника могут только квалифицированные врачи, что стоит больших денег.

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"Парню всего 24 года. Врачи надеются его спасти, говорят, что он сильный. Однако нынешняя наша медицина не работает без денег. "Нет денег – нет и лечения". А деньги огромные: сотни тысяч рублей. Помогите! Я просто погибаю", – рассказал актер.

Как писал ранее OBOZREVATEL, российская звезда сериалов Мария Порошина в 45 лет родила пятого ребенка. На личной странице в Instagram знаменитость поделилась фотографией из роддома.

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Место
Россия
Теги
киносериалНовости России
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