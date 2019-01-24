''На волосок от смерти'': звезда ''Ворониных'' признался в нищете и попросил спасти родственника

Российский актер Павел Любимцев, звезда сериала "Воронины", обратился в соцсети к поклонникам с просьбой спасти тяжелобольного племянника.

Как пишет "Дни.ру", артист признался, что разорен и не имеет возможности больше помогать 24-летнему родственнику с диагнозом "рак крови и костного мозга".

Фото: filarman.ru

"Я, Павел Евгеньевич Любимцев, обращаюсь к вам с просьбой о материальной помощи. Я попал в тяжелейшую ситуацию. На волосок от смерти мой племянник. У него лейкоз. Он круглый сирота, его некому поддерживать. Я раньше даже шутил, что "сказочно богат". Прошли три года, и у меня не осталось ничего. Я разорен и кругом в долгах", – признался он.

По словам актера, спасти жизнь племянника могут только квалифицированные врачи, что стоит больших денег.

"Парню всего 24 года. Врачи надеются его спасти, говорят, что он сильный. Однако нынешняя наша медицина не работает без денег. "Нет денег – нет и лечения". А деньги огромные: сотни тысяч рублей. Помогите! Я просто погибаю", – рассказал актер.

Как писал ранее OBOZREVATEL, российская звезда сериалов Мария Порошина в 45 лет родила пятого ребенка. На личной странице в Instagram знаменитость поделилась фотографией из роддома.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.