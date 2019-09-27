"На Влада похож!" Тодоренко впервые показала сына

Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко поделилась с поклонниками коротким рекламным роликом, в котором снялась с первенцем Майклом.
Соответствующее видео звезда опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
"Сижу и несколько часов плачу. Нет, не от огорчения, а от радости и счастья, потому что увидела по телевизору рекламу, где в главной роли наш сын. Меня переполняют эмоции", — написала Тодоренко.
Регина Тодоренко с сыном Майклом
Фото: instagram/reginatodorenko
Регина Тодоренко с сыном в рекламе
Фото: instagram/family.t_t
Отметим, что поклонники звезды пришли в восторг от ее сына. Они написали множество комплиментов малышу и его маме.
Сижу и несколько часов плачу 😭. Нет, не от огорчения, а от радости и счастья, потому что увидела по тв нашу совместную рекламу с #Pampers, где в главной роли наш сын. 👶🏻 Меня переполняли эмоции. В этот момент меня сразу машиной времени перенесло в детство, где рядом мама с папой со слезами на глазах радуются каждой моей маленькой победе: получила последнее место на турнире по бальным танцам в 6 лет - "молодец, мы тобой гордимся"; первый раз села на корявый шпагат - "умница, только вперёд"; написала первое четверостишие про любовь-морковь - "вот это да, давай ещё" ; сыграла в персом спектакле роль, где произношу одну фразу - "ого, да ты настоящая Актриса". Теперь я понимаю их слегка преувеличенные эмоции, их не по способностям чрезмерную похвалу. Вот она настоящая неподдельная гордость родителей за своего ребёнка. И только сейчас я начала понимать, какой большой труд быть родителем. Спасибо вам, мои любимые и дорогие, за безусловную любовь и за поддержку. Все, что я сейчас имею , - это ваш бесценный исполинский вклад в наше семейное настоящее и будущее! Ваша Р. P.S.: хвалите чаще своих детей 🙏 #матьмайкла #регинатодоренко #регинапутешественница #PGsponsor #активныймалыш #pampers
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Регина Тодоренко вместе с маленьким сыном посетила Одессу. Однако звезда приехала в Украину без своего мужа Влада Топалова.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!