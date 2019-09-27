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27 сентября • обновлено в 18:51
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"На Влада похож!" Тодоренко впервые показала сына

4.4т Читать материал на украинском

Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко поделилась с поклонниками коротким рекламным роликом, в котором снялась с первенцем Майклом.

Соответствующее видео звезда опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Сижу и несколько часов плачу. Нет, не от огорчения, а от радости и счастья, потому что увидела по телевизору рекламу, где в главной роли наш сын. Меня переполняют эмоции", — написала Тодоренко.

Регина Тодоренко с сыном Майклом

Регина Тодоренко с сыном Майклом

Фото: instagram/reginatodorenko

Регина Тодоренко с сыном в рекламе

Регина Тодоренко с сыном в рекламе

Фото: instagram/family.t_t

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Отметим, что поклонники звезды пришли в восторг от ее сына. Они написали множество комплиментов малышу и его маме.

"На Влада похож!" Тодоренко впервые показала сына
"На Влада похож!" Тодоренко впервые показала сына
"На Влада похож!" Тодоренко впервые показала сына
"На Влада похож!" Тодоренко впервые показала сына
"На Влада похож!" Тодоренко впервые показала сына
"На Влада похож!" Тодоренко впервые показала сына

Сижу и несколько часов плачу 😭. Нет, не от огорчения, а от радости и счастья, потому что увидела по тв нашу совместную рекламу с #Pampers, где в главной роли наш сын. 👶🏻 Меня переполняли эмоции. В этот момент меня сразу машиной времени перенесло в детство, где рядом мама с папой со слезами на глазах радуются каждой моей маленькой победе: получила последнее место на турнире по бальным танцам в 6 лет - "молодец, мы тобой гордимся"; первый раз села на корявый шпагат - "умница, только вперёд"; написала первое четверостишие про любовь-морковь - "вот это да, давай ещё" ; сыграла в персом спектакле роль, где произношу одну фразу - "ого, да ты настоящая Актриса". Теперь я понимаю их слегка преувеличенные эмоции, их не по способностям чрезмерную похвалу. Вот она настоящая неподдельная гордость родителей за своего ребёнка. И только сейчас я начала понимать, какой большой труд быть родителем. Спасибо вам, мои любимые и дорогие, за безусловную любовь и за поддержку. Все, что я сейчас имею , - это ваш бесценный исполинский вклад в наше семейное настоящее и будущее! Ваша Р. P.S.: хвалите чаще своих детей 🙏 #матьмайкла #регинатодоренко #регинапутешественница #PGsponsor #активныймалыш #pampers

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Регина Тодоренко вместе с маленьким сыном посетила Одессу. Однако звезда приехала в Украину без своего мужа Влада Топалова.

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Персона
Регина Тодоренко
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