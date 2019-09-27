"На Влада похож!" Тодоренко впервые показала сына

Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко поделилась с поклонниками коротким рекламным роликом, в котором снялась с первенцем Майклом.

Соответствующее видео звезда опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Сижу и несколько часов плачу. Нет, не от огорчения, а от радости и счастья, потому что увидела по телевизору рекламу, где в главной роли наш сын. Меня переполняют эмоции", — написала Тодоренко.

Регина Тодоренко с сыном Майклом Фото: instagram/reginatodorenko

Регина Тодоренко с сыном в рекламе Фото: instagram/family.t_t

Отметим, что поклонники звезды пришли в восторг от ее сына. Они написали множество комплиментов малышу и его маме.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Регина Тодоренко вместе с маленьким сыном посетила Одессу. Однако звезда приехала в Украину без своего мужа Влада Топалова.

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