На "Від пацанки до панянки" вернулась звезда первого сезона: где смотреть 9 выпуск онлайн

В понедельник, 13 апреля на Новом канале вышел 9 выпуск скандального реалити "Від пацанки до панянки".

В новом выпуске на проект вернулась звезда первого сезона Настя "Мивина" Иваненко, что стало настоящей сенсацией. OBOZREVATEL рассказывает, чем еще запомнился эфир реалити и где смотреть 9 выпуск "Від пацанки до панянки" онлайн (видео смотрите в конце новости).

Реалити "Від пацанки до панянки" Новый канал

Что было в 9 выпуске "Від пацанки до панянки"

Девятая неделя в Школе леди был посвящена теме лидерства. И начали ее "пацанки" с

конференции, на которой каждая из них сделала доклад. Их доклады слушали украинский певец Тарас Тополя, шоумен Андрей Кише, Dj Nana (Анастасыя Кумейко) ы другие.

Также на проект вернули одну из самых известных участниц первого сезона "Пацанок" 23-летнюю Настю "Мивину" Иваненко.

Настя "Мивина" Иваненко Пресс-служба Нового канала

Впервые на изменения в жизни она решилась в 19 лет. Девушка попала в первый сезон

реалити, но после трех недель участия ее исключили из Школы леди.

"За такое короткое время обучения я ничего не успела почерпнуть. После выгона пыталась что-то в себе менять. Но потом перестала двигаться вперед. Единственное, что существенно изменилось – я переехала жить в Киев. Начала заниматься регби, а после тренировок много пью. После первого сезона реалити я разошлась с парнем. Потом он напился на работе, его "переклинило", и он повесился на проводе. Каждый день об этом думаю", – поделилась девушка.

По итогу 9 выпуска реалити "Від пацанки до панянки" покинула Катя "Канарейка" Устинова. За девять недель в Школе леди 18-летняя киевлянка Катя полюбилась всем – у нее сложились хорошие отношения как с одноклассницами, так и с преподавателями. Прощание с девушкой вызвало волну слез на проекте.

Катя "Канарейка" Устинова Пресс-служба Нового канала

Где смотреть "Від пацанки до панянки" онлайн

Выпуски реалити "Від пацанки до панянки" выходят каждый понедельник на Новом канале в 19:00. После эфира выпуски публикуются на официальном сайте телеканала, а спустя 6 дней после телевизионного показа – на видеохостинге YouTube.

9 выпуск "Від пацанки до панянки" будет опубликован на YouTube в субботу, 18 апреля. Смотрите также короткое содержание 9 выпуска.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее участница реалити Нового канала "Від пацанки до панянки" Сабина Шейко раскрыла жуткую правду о своей жизни. Так, она заявила, что четыре раза подверглась сексуальному насилию и была вынуждена сделать аборты.