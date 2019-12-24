"На весь экран член!" Галкин рассказал о секс-приключении в 90-е

Российский шоумен Максим Галкин рассказал о ярком секс-воспоминании из 90-х.

Так, в новом интервью для Youtube-шоу "А поговорить?" артист вспомнил, как однажды во время гастролей жил в гостинице "Октябрьской" в Санкт-Петербурге.

Максим Галкин кадр из видео

Там с Галкиным произошла забавая ситуация, которую шоумен называет самым ярким воспоминанием их тех времен.

"В 90-е, когда я только начинал, жил в гостинице "Октябрьской". Это ровно напротив вокзала. И самое яркое мое воспоминание связано с тем, что я поселился в этой гостинице и проснулся ночью от того, что за стеной кто-то очень громко занимался любовью. Все просто ходуном ходило. Крики, стоны... И я не мог заснуть. Включаю телевизор и там просто на весь экран член. Я выключил телевизор, думаю, засну сейчас, и тут проститутки по коридору табуном просто с криками", — вспоминает Галкин.

Максим Галкин кадр из видео

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что шоумен Максим Галкин показал фоловерам, как выглядел в молодости, когда еще не был мужем примадонны Аллы Пугачевой.

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