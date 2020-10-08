На теле Тесака обнаружили следы пыток: эксперты усомнились в версии о суициде

Независимый эксперт из Москвы Елена Кучина обнаружила ряд нарушений в посмертной экспертизе российского пропагандиста Максима Марцинкевича по прозвищу "Тесак", сделанной в Челябинске.

Так, она зафиксировала на теле мужчины повреждения, нехарактерные для самоубийства. По мнению эксперта, травмы на лице и груди Тесака покойный не мог нанести себе сам. Похожая ситуация и со следом от шнурка на шее. Кучина считает, что его душили, когда он был уже без сознания, издание Baza (фото 18+ смотрите ниже).

После вскрытия из тела Марцинкевича исчезли фрагменты, важные для выяснения обстоятельств происшествия. В частности, с его шеи взяли всю кожу с ранами и следом от удушения. Однако, согласно правилам, специалист должен был удалить только фрагменты кожи.

Также на больших пальцах ног Тесака отсутствовали ногти, хотя в заключении челябинской экспертизы отметили, что их для исследования не брали. Ана голове и теле покойного обнаружены множественные следы от удара электрошокером.

Материалы экспертизы будут предоставлены следователем. По мнению Кучиной, первоначальную версию о суициде Марцинкевича вскоре опровергнут.

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