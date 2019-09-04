"На тебя же дети подписаны!" Звезда "Школы" разделась и вызвала споры в сети

Звезда нашумевшего украинского сериала "Школа", актриса Лиза Василенко обнажилась для фотосессии.

В частности, на своей странице в Instagram она опубликовала снимки, на которых позирует только в джинсах разного цвета, а грудь прикрывает руками.

"Какой цвет вам больше нравится", – спросила она у поклонников, имея в виду джинсы. Фотосессия Василенко вызвала ажиотаж в комментариях.

Лиза Василенко разделась для фотосессии instagram /elizabethvasilenko

В частности, мнения пользователей разделились: одни раскритиковали актрису за чрезмерную откровенности, другим же понравились фото.

Лиза Василенко в джинсах instagram /elizabethvasilenko

"Ты в курсе, что твоим фанатам некоторым по 10 лет? Ты это понимаешь", "Ужас, фу, отписка. На тебе же дети подписаны", – раскритиковала первая часть фолловеров.

Лиза Василенко без футболки instagram /elizabethvasilenko

"Какая талия", "Все фотки классные", "Фигура красивая", "Очень необычно для тебя, но при этом выглядишь отлично", – отреагировала вторая часть поклонников.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лиза Василенко опубликовала видео с переодеванием, на котором засветила обнаженную грудь и тату в зоне бикини.

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