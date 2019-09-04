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4 сентября • обновлено в 18:34
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"На тебя же дети подписаны!" Звезда "Школы" разделась и вызвала споры в сети

2.5т Читать материал на украинском

Звезда нашумевшего украинского сериала "Школа", актриса Лиза Василенко обнажилась для фотосессии.

В частности, на своей странице в Instagram она опубликовала снимки, на которых позирует только в джинсах разного цвета, а грудь прикрывает руками.

"Какой цвет вам больше нравится", – спросила она у поклонников, имея в виду джинсы. Фотосессия Василенко вызвала ажиотаж в комментариях.

Лиза Василенко разделась для фотосессии

Лиза Василенко разделась для фотосессии

instagram /elizabethvasilenko

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В частности, мнения пользователей разделились: одни раскритиковали актрису за чрезмерную откровенности, другим же понравились фото.

Лиза Василенко в джинсах

Лиза Василенко в джинсах

instagram /elizabethvasilenko

"Ты в курсе, что твоим фанатам некоторым по 10 лет? Ты это понимаешь", "Ужас, фу, отписка. На тебе же дети подписаны", – раскритиковала первая часть фолловеров.

Лиза Василенко без футболки

Лиза Василенко без футболки

instagram /elizabethvasilenko

"Какая талия", "Все фотки классные", "Фигура красивая", "Очень необычно для тебя, но при этом выглядишь отлично", – отреагировала вторая часть поклонников.

"На тебя же дети подписаны!" Звезда "Школы" разделась и вызвала споры в сети
"На тебя же дети подписаны!" Звезда "Школы" разделась и вызвала споры в сети
"На тебя же дети подписаны!" Звезда "Школы" разделась и вызвала споры в сети
"На тебя же дети подписаны!" Звезда "Школы" разделась и вызвала споры в сети

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лиза Василенко опубликовала видео с переодеванием, на котором засветила обнаженную грудь и тату в зоне бикини.

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Место
Украина
Теги
сериал шоу-бизнес фотографии фотосессия Красота Мода
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