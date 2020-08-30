На шоу "Танці з зірками 2020" две пары заболели коронавирусом: продолжат ли участие

Две пары участников проекта "Танці з зірками" заболели коронавирусом и не смогли выступить на паркете во время премьеры шоу.

Так, новый сезон стартовал 30 августа в эфире канала "1+1". Участницы Ольга Фреймут и Дарья Петрожицкая из-за COVID-19 пропустили первый эфир. Пока неизвестно, смогут ли они продолжить участие в проекте. Об этом шла речь во время прямой трансляции шоу. Читайте все подробности первого эфира на OBOZREVATEL.

По словам ведущего Юрия Горбунова позитивные тесты на коронавирус получили также и партнеры звездных участниц – Илья Падзина, который должен был танцевать с Фреймут, и наставник Петрожицкой Игорь Гелуненко.

Олга Фреймут и Илья Падзина 1+1

Отсутствующие участники вышли на связь во время прямого эфира и поделились подробностями о своем самочувствии. Так, Ольга Фреймут отметила, что у нее и ее партнера Ильи уже нет температуры и других симптомов, поэтому они готовы к дальнейшему участию в шоу.

"В конце эфира станет известно, как мы покажем свой дебютный номер. Не будем пока раскрывать интригу", – рассказала Ольга.

Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко 1+1

Позже в эфире с помощью видеосвязи появилась и актриса Дарья Петрожицкая. Актриса рассказала, что врачи запретили ей физические нагрузки и в ближайшее время на паркет она не выйдет.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская телеведущая Ольга Фреймут подтвердила информацию о своем заражении коронавирусом. Звезда проходила лечение и самоизоляцию дома. О ее диагнозе стало известно 22 августа, за неделю до старта нового сезона "Танців з зірками".

Также стало известно, что актриса "Квартала 95" Елена Кравец заразилась коронавирусом и уже сумела побороть болезнь. Читайте также о том, кто еще из украинских звезд заболел COVID-19.