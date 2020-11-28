На шоу "Холостячка" впервые прозвучало признание в любви

В шестом выпуске реалити-шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной, который прошел 27 ноября на СТБ, один из участников признался в любви к главной героине.

Так, в шестом эпизоде Мишина отправилась в одно из самых сильных духовных мест с тремя участниками реалити: Эллертом, Ковтуненко и Рыбаком. Главная героиня решила, что парням нужно открыться и честно признаться в своих чувствах.

Оставшись наедине с Эллертом, Мишина услышала от него признание в любви.

"Любовь либо есть, либо ее нет. Получается, если выбирать между "есть любовь" и "нет любви", то в моем случае она есть. Значит, я люблю тебя!" – признался Эллерт.

Ксения Мишина и Александр Эллерт. скриншот с видео

Мишина была уверена, что Эллерт признался в шутку, однако, она все же поверила его словам.

"Саша перестал наблюдать, осторожничать и признался мне в любви. Мне захотелось в это поверить, и я поверила. Мне так было хорошо", – отреагировала на признание в любви звезда.

Как сообщал OBOZREVATEL, в шестом выпуске реалити "Холостячка" Андрей Рыбак организовал романтическое свидание с Ксенией Мишиной. Участник сделал акценты на тактильных ощущениях и уединении, поэтому избрал местом для встречи с главной героиней SPA. К слову, в конце вечера состоялся долгожданный поцелуй пары.