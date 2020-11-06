На шоу "Холостячка" состоялось первое групповое свидание: участник покинул проект со скандалом

В третьем выпуске шоу "Холостячка" состоялось первое групповое свидание. Романтическая встреча главной героини Ксении Мишиной с двумя участниками – Андреем Шатырко и Артемом Шепелем – закончилась скандалом. После чего второй из них покинул проект, не дожидаясь церемонии роз.

Так, двое мужчин проявили желание провести время с Ксенией на яхте. Андрей решил покорять актрису романтикой и шариками, а Артем смелостью, дерзостью и ужином на острове. Однако Шепелю не нравилась идея тройного свидания, он не хотел делить Холостячку с Шатырко, и всячески пытался "избавиться" от соперника, провоцируя его на конфликт (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Андрей Шатырко, Ксения Мишина и Артем Шепель скриншот с видео

Андрей Шатырко, Ксения Мишина и Артем Шепель скриншот с видео

Изначально Шепель пытался уговорить Шатырко не ехать с ними на остров, и дать ему возможность побыть с Ксенией наедине. Но Андрей уверенно отметил, что не отпускает Мишину с группового свидания. Это в буквальном смысле разозлило Артема и когда они сошли с яхты, он стал метать стульями на глазах у Ксении. Такое поведение участника не на шутку напугало Холостячку. По итогу встречи она приняла решение, что не готова продолжать взаимоотношения с Артемом.

Артем Шепель покинул шоу "Холостячка" со скандалом скриншот с видео

Артем Шепель покинул шоу "Холостячка" со скандалом скриншот с видео

"В моей жизни нет места такой энергии. Я никогда не потерплю агрессии. Тем более физического и психологического абьюза. Сегодня ты не сдержал своего слова по отношению ко мне. И сейчас ты покидаешь этот проект", – заключила Холостячка.

Артем Шепель и Ксения Мишина скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, во время второго эфира шоу "Холостячка" участник обманом "украл" Мишину и подставил соперника.