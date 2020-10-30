На шоу "Холостячка" состоялось интимное свидание в бассейне: пара провела вместе ночь

Во втором выпуске шоу "Холостячка" на канале СТБ состоялось первое свидание – главная героиня Ксения Мишина пригласила на рандеву комика Андрея Рыбака.

Мужчина организовал встречу в загородном комплексе, куда пара прилетела на вертолете. В конце вечера Мишина и Рыбак оказались вместе в бассейне. О том, как прошло свидание – читайте в материале OBOZREVATEL.

Так, во время романтической встречи Андрей Рыбак рассказал Мишиной о своих предыдущих отношениях. Он отметил, что более 5 лет имел связь с девушкой, которая не была уверена в своих чувствах. Вскоре выяснилось, что у нее есть еще один парень. Спустя некоторое время пара вновь сошлась, однако прочного союза не получилось – Андрей не сказал ей о своих чувствах и они окончательно расстались.

Примечательно, что обсуждаемой девушкой оказалась участница десятого сезона проекта "Холостяк" Ольга Виноградова. После совместного ужина Андрей и Ксения отправились плавать в бассейн, что, по словам холостячки очень сблизило их.

"Произошло сближение на каком-то психологическом уровне. Но, конечно, физического контакта я не приемлю на первом свидании", – рассказала Мишина.

По итогу пара осталась ночевать вместе в загородном комплексе, однако они сняли разные номера. Наутро, после прибытия в дом, где проживают участники, Андрей Рыбак рассказал, что Ксения Мишина вела себя во время встречи очень достойно, и, по его мнению, у него есть шанс на отношения с девушкой.

При этом знаковой розы ото Мишиной он не получил – девушка попросила его определиться со своей целью на проекте.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 октября состоялась премьера реалити-шоу "Холостячка", главной героиней которого стала 31-летняя актриса Ксения Мишина. На первой вечеринке зрители наконец-то увидели участников, их первое знакомство с артисткой и подарки, которые они подготовили. О том, кто покинул проект после после церемонии роз – читайте по ссылке.