На шоу "Холостячка" состоялось интимное свидание: участник "раздел" и поцеловал Мишину

В шестом выпуске реалити "Холостячка" Андрей Рыбак организовал романтическое свидание с Ксенией Мишиной. Участник сделал акценты на тактильных ощущениях и уединении, поэтому избрал местом для встречи с главной героиней SPA. К слову, в конце вечера состоялся долгожданный поцелуй пары.

Так, Ксения и Андрей сначала наслаждались массажем от специалистов, однако вскоре комик захотел более тесного контакта с Холостячкой. Он попросил, чтобы ему дали аромасвечу с маслами и приступил к растиранию актрисы. Затем пара перешла к следующему этапу – обертыванию шоколадом (чтобы просмотреть все фото, доскролльте новость до конца).

"Я напряглась. Он очень быстро начал переходить к какой-то откровенности. Она вроде бы предполагается в наших отношениях, но я растерялась. Потом я позволила ему это сделать. Как мужчина он меня привлекает. Я поняла, что это очень классно. Он такой смелый", – комментировала Холостячка.

После двое переместились в чан, где затронули тему их взаимоотношений. Рыбак рассказал Мишиной о том, что переживает – его любовь к ней будет безответной. Причиной своей неуверенности он считает влияние на его жизнь развода родителей.

Потом мужчина отметил, что очень хочет прожить иначе, создать крепкую семью. Ксения поблагодарила Андрея за искренность и откровенность. И в конце свидания состоялся долгожданный поцелуй пары.

Как сообщал OBOZREVATEL, в шестом выпуске реалити-шоу "Холостячка" главная героиня Ксения Мишина познакомила участников со своим сыном Платоном. Мужчины отправились с актрисой на общее свидание, после которого один из них покинул проект.