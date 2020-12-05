На шоу "Холостячка" разгорелся скандал: участник признался в "измене"

Obozrevatel Люди 10:38, 5.12.2020 Обновлено: 16:20, 5.12.2020

Во время седьмого выпуска реалити "Холостячка" снова разгорелся скандал с участником Андреем Рыбаком.

На свидании он сделал откровенное признание Мишиной. Мужчина рассказал, что имел отношения, будучи уже в проекте.

Как оказалось, до реалити Рыбак общался с девушкой, но по словам участника, у него не было любовных отношений. Отправляясь на проект, он дал ей слово, что не влюбиться в "Холостячку" Мишину и уйдет с реалити до финала.

"До начала проекта мне казалось, что я влюблен в эту девушку. И мне казалось, что я вернусь после проекта и мы с ней будем вместе. Но я не сдержал свое обещания. Я влюбился в тебя, и выходит, что я обманул ту девушку. Она хорошая и не заслуживает такого. И ты не заслуживаешь. Но я уже не смогу быть с ней вместе, я полюбил тебя: а ее предал. Я говорил, что иду сюда, как на работу, что для меня это чушь, что ты для меня ничего не значишь. Я общался с ней даже на проекте и она мне верила! Она потрясающая и заслуживает лучшего. Я обещал этой девушке, что сам уйду до финала", – признался участник.

Андрей Рыбак.
Instagram Андрея Рыбака

Откровенное признание озадачило Мишину. Из-за слов участника ей пришлось покинуть свидание.

"Твое "люблю" ничего не стоит, ты ни черта никогда не знаешь. И зачем ты рассказываешь мне эти сказки на всю страну?" – прокомментировала ситуацию "Холостячка".

Однако, во время церемонии награждения роз Мишина все же решила оставить в реалити Рыбака.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL , стало известно, кто из участников покинул седьмой выпуск "Холостячки".

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Россиян начали прививать от коронавируса: почему мир не доверяет "вакцине" Путина

Зеленский: в декабре локдаун не нужен, а в январе он может быть не страшным

Украина видит себя членом НАТО в 2030 году – МИД

В Одессе депутаты облсовета под крики "Янукович!" устроили массовое побоище. Фото и видео

Причиной низких зарплат медиков является масштабное уклонении от уплаты налогов, – зам Авакова