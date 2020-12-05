На шоу 'Холостячка' разгорелся скандал: участник признался в 'измене'

Во время седьмого выпуска реалити "Холостячка" снова разгорелся скандал с участником Андреем Рыбаком.

На свидании он сделал откровенное признание Мишиной. Мужчина рассказал, что имел отношения, будучи уже в проекте.

Как оказалось, до реалити Рыбак общался с девушкой, но по словам участника, у него не было любовных отношений. Отправляясь на проект, он дал ей слово, что не влюбиться в "Холостячку" Мишину и уйдет с реалити до финала.

"До начала проекта мне казалось, что я влюблен в эту девушку. И мне казалось, что я вернусь после проекта и мы с ней будем вместе. Но я не сдержал свое обещания. Я влюбился в тебя, и выходит, что я обманул ту девушку. Она хорошая и не заслуживает такого. И ты не заслуживаешь. Но я уже не смогу быть с ней вместе, я полюбил тебя: а ее предал. Я говорил, что иду сюда, как на работу, что для меня это чушь, что ты для меня ничего не значишь. Я общался с ней даже на проекте и она мне верила! Она потрясающая и заслуживает лучшего. Я обещал этой девушке, что сам уйду до финала", – признался участник.

Откровенное признание озадачило Мишину. Из-за слов участника ей пришлось покинуть свидание.

"Твое "люблю" – ничего не стоит, ты ни черта никогда не знаешь. И зачем ты рассказываешь мне эти сказки на всю страну?" – прокомментировала ситуацию "Холостячка".

Однако, во время церемонии награждения роз Мишина все же решила оставить в реалити Рыбака.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL , стало известно, кто из участников покинул седьмой выпуск "Холостячки".