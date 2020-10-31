На шоу "Холостячка" разгорелся скандал из-за прошлых отношений участника

Во время второго выпуска шоу "Холостячка" разгорелся скандал вокруг прошлых отношений участника Андрея Рыбака.

На первом свидании, которое проходило в стиле эротической драмы "50 оттенков серого", Мишина и Рыбак затронули тему отношений.

Так, во время беседы Рыбак поделился личным опытом, как встречался с девушкой 5 лет. Как оказалось, его бывшей возлюбленной была участница 10-го сезона "Холостяка" Ольга Виноградова. Участник рассказал, что пара все годы то сходилась, то расставалась.

Ольга Виноградова.

После такого откровенного рассказа "Холостячка" сочла участие Андрея в реалити за банальную месть экс-девушке.

Однако после признания Рыбак заявил, что он окончательно поставил точку в их истории и готов к новым отношениям.

"Мне нравится быть с тобой здесь, нравится говорить, смотреть на тебя. Я рад, что мы можем обсудить этот момент. Если я увижу взаимность, я готов пройти через это все до самого финала", – отметил Рыбак.

Ксения Мишина и Андрей Рыбак на первом свидании.

Стоит отметить, что на первом свидании Мишина и Рыбак полетали на вертолете и закончили романтический совместный вечер в бассейне. Примечательно, что пара осталась вместе ночевать в загородном комплексе, однако, по их словам, они спали в разных номерах.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время второго эфира шоу "Холостячка" участник обманом "украл" Мишину и подставил соперника.