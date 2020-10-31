На шоу "Холостячка" произошла первая драка: чем закончился конфликт участников

Во втором выпуске шоу "Холостячка" произошла первая драка на проекте. Один из участников, спортсмен Артем Шепель ударил по лицу соперника Сергея Кириенко.

Так, мужчины сначала вступили в словесную перепалку. После того, как Сергей попросил Артема успокоиться, последний вышел из себя, подошел к парню и ударил его по лицу. Видео инцидента опубликовано на сайте СТБ.

После того, как началась потасовка, участников "Холостячки" разняли другие соперники. Позже Кириенко заявил, что после нападения соперника, он сильно ударился головой о кирпичную стену и указал на симптомы сотрясения мозга: тошноту и головокружение.

Спустя некоторое время Шепель извинился перед Сергеем, отметив, что ему неприятно после того, как он ударил человека без весомой на то причины.

Отметим, во втором выпуске Артему Шепелю и Сергею Кириенко пришлось соревноваться на полосе препятствий за право на короткое личное свидание с героиней шоу "Холостячка" Ксенией Мишиной. В результате, несмотря на то, что Артем является опытным спортсменом, он уступил победу ранее травмированному Сергею. Таким образом конфликт был полностью исчерпан.

Как сообщал OBOZREVATEL, на второй неделе проект "Холостячка" покинул 29-летний фотограф Владимир Оксамытный. Ксения Мишина назвала его незаинтересованным и безинициативным, а многие другие участники – двуличным.