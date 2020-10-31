На шоу "Холостячка" прогремел скандал: участник обманом "украл" Мишину и подставил соперника

Во втором выпуске шоу "Холостячка" произошел скандальный инцидент на этапе индивидуальных свиданий. Один из участников – Назар Дзивульский – "похитил" главную героиню проекта Ксению Мишину, когда она ехала на свидание у другому мужчине.

Так, на второй неделе парни пригласили Мишину на рандеву ее мечты. Из 12 вариантов актриса могла выбрать только три. Счастливчиками стали шоумен Андрей Рыбак, юрист Евгений Ковтуненко и бизнесмен Игорь Бабко. Когда Ксения направлялась на встречу с последним, ее машину "подрезал" на мотоцикле Назар и увез с собой. OBOZREVATEL рассказывает подробности инцидента.

Игорь Бабко планировал отвезти актрису во Львов на выходные, пара должна была встретиться на вокзале. По дороге Дзивульский "похитил" Мишину и увез ее на мотоцикле. Бабко так и не смог дождаться Ксению и, опоздав на поезд, вернулся в дом к другим участникам. О том, что холостячка отправилась на свидание с другим мужчиной, он не знал.

Дзивульский же, в свою очередь, сказал конкурентам, что отправляется в больницу из-за травмы. Вместе с Ксенией Мишиной он покатался по улицам Киева, пара также прыгнула с моста над Днепром с банджи. Парень сравнил ощущения с оргазмом и отметил, что "первый секс на проекте уже состоялся". Затем они посетили в парк аттракционов.

В развлекательном парке Назар сделал актрисе еще один сюрприз: он познакомил ее со своим маленьким сыном и бывшей женой. В конце свидания парень все же признался, что "украл" девушку у другого участника, умолчав, что тот, в свою очередь, ничего не знает о ситуации.

Ксения Мишина сделала вывод, что Игорь Бабко не стал бороться за возможность провести с ней время и попросту отдал шанс другому. Она подарила Дзивульскому розу, таким образом пропустив его в следующую неделю.

Стоит отметить, при личной встрече с Игорем Бабко Ксения Мишина узнала все обстоятельства инцидента и пообещала мужчине, что обязательно пойдет с ним на свидание. На церемонии роз он получил знаковую бутоньерку.

Напомним, во втором выпуске шоу "Холостячка" Ксения Мишина пригласила на первое свидание комика и шоумена Андрея Рыбака. Пара провела вечер в бассейне и осталась на ночь в гостиничном комплексе.

Как сообщал OBOZREVATEL, на второй неделе проект "Холостячка" покинул 29-летний фотограф Владимир Оксамытный. Ксения Мишина назвала его незаинтересованным и безинициативным, а многие другие участники – двуличным.