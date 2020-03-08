В восьмом выпуске шоу "Голос країни" судьи проекта Дан Балан и Тина Кароль вновь подогрели слухи о своих отношениях, поговорив о "будущей свадьбе".

Так, во время выступления фаворитов команды Балана Роман Сасанчин и Сергей Клейнис исполнили популярную песню Тины Кароль "Не дощ". После своего выступления парни отметили, что таким образом они помогли Дану наконец-то признаться в чувствах к Кароль. Видео опубликовано на YouTube (смотрите ролик ниже).

Тина Кароль и Дан Балан YouTube (скріншот)

"У Дана к Тине очень глубокие чувства. Мы как Амуры помогли ему их донести", – отметили конкурсанты.

В свою очередь, Балан рассказал, что выбор песни стал подарком для Тины, так как он в настоящее время изучает творчество певицы, чтобы лучше ее понимать.

"Белая королева уже практически в моих руках. Малая, когда с батькой будем знакомиться? Я уже подготовился, приготовил речь, подарки. Все есть, мы приходим и просим замуж девушку", – заинтриговал Дан.

Кароль, в свою очередь, поддержала шутку коллеги, но отметила, что "не так быстро все складывается".

Как сообщал OBOZREVATEL, во время седьмого эпизода шоу "Голос країни-10" звездные тренеры Тина Кароль и Дан Балан устроили настоящую провокацию на сцене. Так, артисты решили сделать зарядку лежа на полу студии, и пока их коллеги делали упражнения, Балан и Кароль нежно обнимались.

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