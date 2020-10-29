На съемочную группу "Первого канала" напали в США: журналистов избили и ограбили

В американском городе Филадельфии на съемочную группу "Первого канала" напали неизвестные мужчины. Они сначала ограбили машину россиян, а затем избили оператора.

Такими подробностями с изданием "РИА Новости" поделился корреспондент канала Георгий Олисашвили. По его словам, они с оператором Максимом Катаевым отправились освещать последствия массовых беспорядков в городе, где незадолго до этого митингующие грабили местные магазины. Когда журналисты уже закончили съемку и хотели уходить, увидели "агрессивных ребят". Россияне быстро пошли до своей машины, но не успели заблокировать двери.

Георгий Олисашвили скриншот с видео

"Мы решили, что уходим, когда стало более оживленно. Развернулись, чтобы уйти, и в это время появились совсем агрессивные ребята. Мы быстрым шагом пошли в машину, понимая, что их интересы очевидны. Сели в автомобиль, но не успели заблокировать дверь. Парни начали лезть внутрь... Со своей стороны я оттолкнул их, а когда обернулся, у Макса уже вырвали камеру из рук. Потом в машину стали лезть со стороны по диагонали от моего переднего пассажирского сиденья. А там у нас была еще сумка с оборудованием. Я пытался вытолкнуть человека, который лезет за сумкой. И в этот момент другой человек полез со стороны водителя и вырвал телефон", – заявил Георгий.

После этого, по словам Олисашвили, оператор побежал в толпу отбивать камеру, однако вместо этого получил множество ударов по голове и шее.

"Их было намного больше, они могли все что угодно сделать. Это быстро происходило… У него сильная гематома у виска, я думаю, от этого удара и было сотрясение, шишки на голове и шее. Диагностировали легкое сотрясение", – добавил он.

Оператора "Первого канала" Максима Катаева избили в США скриншот с видео

К слову, съемочная группа сразу же остановила полицейский патруль и сообщила о случившемся, однако американские правоохранители отказались от осмотра места происшествия и посоветовали обратиться в службу 911.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская актриса Виктории Тарасова, известная по роли майора Ирины Зиминой в сериале "Глухарь", стала жертвой нападения в магазине. Так, Тарасова рассказала, что ее избила посетительница супермаркета возле кассы.