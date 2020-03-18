На съемках сериала "Бэтвумен" произошло жуткое ЧП

На съемках популярного сериала "Бэтвумен" произошло жуткое ЧП. На помощницу съемочной группы Аманду Смит упал ковш.

У 30-летней женщины парализовано тело, сообщает Deadline.

deadline.com

Инцидент произошел на съемочной площадке в Ванкувере. Смит не услышала движения машины из-за шума со стороны дороги. Ковш опустился на ее голову. Женщина получила серьезные травмы позвоночника, включая разрыв позвонков. У нее парализовано тело, она не чувствует ничего ниже пояса.

Несчастный случай произошел всего за два дня до официального окончания съемок проекта из-за коронавируса.

КГ-портал

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