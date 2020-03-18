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18 марта • обновлено в 14:16
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На съемках сериала "Бэтвумен" произошло жуткое ЧП

1.4т
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На съемках популярного сериала "Бэтвумен" произошло жуткое ЧП. На помощницу съемочной группы Аманду Смит упал ковш.

У 30-летней женщины парализовано тело, сообщает Deadline.

На съемках популярного сериала произошло жуткое ЧП

deadline.com

Инцидент произошел на съемочной площадке в Ванкувере. Смит не услышала движения машины из-за шума со стороны дороги. Ковш опустился на ее голову. Женщина получила серьезные травмы позвоночника, включая разрыв позвонков. У нее парализовано тело, она не чувствует ничего ниже пояса.

Несчастный случай произошел всего за два дня до официального окончания съемок проекта из-за коронавируса.

На съемках популярного сериала произошло жуткое ЧП

КГ-портал

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 марта скончался скандальный российский писатель Эдуард Лимонов. Известно, что его госпитализировали 15 марта прямо из квартиры в центре Москвы. Умер он в частной клинике.

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Автор
Мария Дидык
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