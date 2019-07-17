"На себя не похожа": Дорофеева удивила сеть сменой имиджа

Популярная украинская певица, участница дуэта "Время и Стекло" Надя Дорофеева удивила поклонников внезапной сменой имиджа.

Так, на своей странице в Instagram звезда опубликовала новое фото, на котором позировала в комбинезоне коричневого цвета. Но главное внимание привлекал именно макияж исполнительницы, фишка которого в яркой полоске кислотно-голубых теней.

Надя Дорофеева Фото из Instagram

"Настроение — Одесса", — написала Надя.

Надя Дорофеева Фото из Instagram

Поклонники пришли в восторг от нового фото звезды. Они засыпали ее комплиментами. Кстати, многие отметили, что Надя также немного изменила цвет волос.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Надя Дорофеева покорила своих фанатов в сети соблазнительным снимком, на котором продемонстрировала оголенную "пятую точку". Звезда отправилась на отдых в Турцию, где сфотографировалась в откровенном купальнике.

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