На Самбурскую подали в суд: что произошло

На российскую актрису и певицу Настасью Самбурскую и ее продюсера Виктора Дробыша подали в суд за кражу стихотворения.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По словам инсайдеров, поэтесса Анастасия Рыбачук заявила, что песня Самбурской "Старая" – это ее переделанное стихотворение под названием "Мечты". Девушка подала иск о нарушении авторских прав и требует теперь взыскать с виновников 1,5 млн рублей в суде.

Настасья Самбурская Фото: instagram/samburskaya

"Мечты" – именно так называется стихотворение, которое украли у поэтессы Анастасии Рыбачук. Сочинительница утверждает, что песня Самбурской "Старая" – это ее творение. За запись отвечал как раз продюсерский центр Дробыша. Иск о нарушении авторских прав и требование взыскать с виновников 1,5 млн рублей уже в суде", – говориться в сообщении.

Виктор Дробыш и Настасья Самбурская Фото: Mash

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Настасья Самбурская заявила, что хотела бы уехать из России на полгода, чем вызвала возмущение у своих поклонников.

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