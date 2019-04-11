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"На рубеже лютого г**на": запрещенный в Украине комик рассказал об ужасном будущем России

1.4тЧитать материал на украинском

Российский комик и видеоблогер Данила Поперечный рассказал об ужасном будущем России.

Так, подробностями он поделился в интервью для YouTube-канала "Редакция". "Мне кажется, мы на рубеже такого лютого г**на, я прям держусь за то время, пока еще не наступил пиз**ц. Надеюсь, власти не так сильно все испортят. Потому что ты же видишь, что происходит в СМИ в последнее время: как не законопроект, то г**но какое-то. Реально, креатив верхушек государства проявляется в том, как бы все испортить. Грустнота одна", — поделился Поперечный (видео смотрите ниже).

Данила Поперечный

Данила Поперечный

Фото: kzngo.ru

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Также комик отметил, что его возмутил тот факт, что Госдума РФ приняла закон о штрафах за оскорбление власти.

"Нам нельзя говорить, что они пид**асы. То есть можно, но за это будут сразу же штрафовать. Максимальный штраф за оскорбление власти — это 500 тысяч либо 15 суток ареста за повторное. Я так подсчитал, что пока могу себе это позволить", — подытожил Данила.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский комик и видеоблогер Данила Поперечный оправдался за запрет въезда на территорию Украины.

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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Статья 319 УК РФ и раньше была
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