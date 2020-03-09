В новом выпуске телеигры КВН на российском "Первом канале" команда из Симферополя нелепо высмеяла аннексию Крыма.

Так, фронтмен команды "Полуостров" на сцене спел песню о том, как на жизнь россиян влияет водка. В частности, в строчках песни указано, что если бы не водка – Крым бы никогда не был частью Украины. Видео опубликовано на YouTube (смотрите в конце новости).

На КВН нелепо пошутили про Крым YouTube (скришот)

Песня получила название "Если б в России не было водки". Исполнитель добавил, что специально сочинил ее "на близкую народу тематику".

"Если бы водки не было в Росии, не было бы "возвращения" Крыма. Если бы водки не было в помине – как оказался бы Крым в Украине?" – спел КВН-щик.

На КВН нелепо пошутили про Крым YouTube (скришот)

При этом на заднем плане транслировался видеоряд с плакатом "Крым наш" и кадром, где изображен Никита Хрущев с рюмкой водки на фоне карты Крыма.

Помимо этого, капитан "Полуострова" неоднократно упоминал тему аннексии Крыма Россией, намекая жюри, что те не смогут отказать им в высоких баллах.

"Вы же не можете сказать, нас покидает Крым?" – прозвучало в игре.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на КВН московская команда "Юра" посмеялась над президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.