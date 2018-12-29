''На Распутину похожа'': Лобода полностью оголилась на камеру

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России удивила поклонников обнаженным снимком. Пользователи сети отметили, что она прекрасно выглядит.

Снимок Лобода разместила на своей странице в Instagram.

politeka.net

"Каждый художник пишет свое полотно", - написала Лобода.

Отметим, что некоторые поклонники певицы заметили ее схожесть с российской певицей Марией Распутиной.

Светлана Лобода

Певица, знакомая зрителям как экс-солистка популярной группы "ВИА Гра". Теперь Лобода выступает сольно, кроме того, Светлана работает ведущей, пишет тексты песен и запустила собственную скандальную марку дизайнерской одежды.

Родилась в Киеве 18 октября 1982 года, но после российско-украинского конфликта стала чаще появляться в Москве и решила сделать ставку на российский шоу-бизнес.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальная украинская певица Светлана Лобода поразила поклонников обнаженным снимком. Звезда опубликовала чувственное фото в своем Instagram-аккаунте. Многие фаны певицы отметили, что их кумир выглядит очень красиво и женственно.