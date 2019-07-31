На радость волчицам: топ самых откровенных фото Винника

В среду, 31 июля, украинскому секс-символу, поп-певцу Олегу Виннику исполняется 46 лет.

За годы своего творчества Винник заработал себе славу талантливого и трудолюбивого артиста, а также настоящего секс-символа украинского шоу-бизнеса. OBOZREVATEL предлагает увидеть читателю самые горячие фотографии музыканта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Олег Винник показал публике свою "тайную жену". Так, артист выступил с сольным концертом в Луцке, где вышел на сцену со своей бэк-вокалисткой Таисией, более известной под сценическим именем Таюне.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!