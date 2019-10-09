"Это была рвань!" На "Лиге смеха" позабавили пародией на Зеленского и Боклана

В пятом сезоне юмористической программы "Лига смеха" команда "Днепр" вместе со своим тренером Игорем Ласточкиным сделала пародию на президента Украины Владимира Зеленского и актера Станислава Боклана. Это позабавило сеть.

Соответствующее видео было опубликовано на официальном YouTube-канале шоу. Отметим, что в нем разыгрывалась сценка о том, что Боклан надеялся стать премьер-министром. Он ждал звонка от Зеленского с предложением (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Игорь Ласточкин в роли Стаса Боклана Скриншот с видео

"В фильме "Слуга народа" Зеленский кто был? Президент! И в жизни он президент. А я был премьер-министром. Так почему же он должен позвонить не мне? Или ты хочешь сказать, что все не по фильму?" — говорили от лица Боклана.

Отметим, что зрители пришли в восторг от пародии на Боклана и Зеленского. Они написали, что команда "Днепр" "выносит всех всухую".

Как сообщал OBOZREVATEL,13 августа студия "95 Квартал" дала концерт в Одессе. На сцене впервые пародировали президента Украины Владимира Зеленского. Эту роль сыграл юморист Юрий Великий, который ранее был участником дуэта "Братья Шумахеры". Выступление артиста вызвало споры в сети, о чем вы можете прочитать здесь.

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