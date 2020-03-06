На Пугачеву внезапно подали в суд: что произошло

На российскую певицу Аллу Пугачеву неожиданно подали в суд по интеллектуальным правам. Так, был зарегистрирован иск предпринимательницы Кристине Мартиросян.

Причина, по которой Мартиросян решила обратиться в суд- неизвестна. Об этом сообщает РИА.

Алла Пугачева Утро

По предварительным данным, истицей является некая предпринимательница из Ямало-Ненецкого автономного округа. Иск подали 4 марта, в производство его пока не взяли. Что именно стало причиной конфликта, пока не известно.

"Я очень уважаю Аллу Борисовну, это наша личная тема с ней, комментировать больше не буду", - заявила Мартиросян.

По одной из версий, предметом спора мог стать зарегистрированный на Пугачеву бренд "Кристина".

Ранее OBOZREVATEL сообщал о причине, по которой ранее Алла Пугачева всегда появлялась на публике в балахонах.

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