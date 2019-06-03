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"На Пугачеву похожа": Лобода взбудоражила сеть переменами во внешности

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Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, удивила своих поклонников резкой переменой во внешности. Так, артистка опубликовала снимок на котором она позирует в откровенном наряде. Пользователи сети обратили внимание на то, что она изменила цвет волос и стала брюнеткой.

Снимок Лобода опубликовала на своей странице в Instagram. Некоторые фанаты сравнили ее с певицей Аллой Пугачевой.

Светлана Лобода

Светлана Лобода

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"На Аллу Пугачеву похожа", "Нереально эффектная женщина. Секси и без вульгарности", "Темный цвет волос вам очень идет", "Ты секси, но не идеал", "Поменяйте поэта, или кто там у вас сочиняет тексты немногочисленных песен. Качество их все хуже", - пишут в сети.

"На Пугачеву похожа": Лобода взбудоражила сеть переменами во внешности
"На Пугачеву похожа": Лобода взбудоражила сеть переменами во внешности
"На Пугачеву похожа": Лобода взбудоражила сеть переменами во внешности
"На Пугачеву похожа": Лобода взбудоражила сеть переменами во внешности
"На Пугачеву похожа": Лобода взбудоражила сеть переменами во внешности

Отметим, что Лобода часто публикует откровенные фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Светлана Лобода поделилась с поклонниками соблазнительным снимком, но кроме восторженных отзывов воздыхателей получила и шквал критики.

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Персоны
Светлана ЛободаАлла Пугачева
Место
Россия
Теги
фотографиимузыка
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