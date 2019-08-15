На похоронах Аллы Вербер заметили странную деталь

Бизнес-леди, легендарного фэшн-директора ЦУМа, вице-президента ювелирной фирмы Mercury Аллу Вербер, которая умерла 6 августа от менингококкового сепсиса, хоронили в закрытом гробу.
Траурная церемония проходила в Торонто в закрытом режиме, пишет MSN.
instagram.com/verberalla
На церемонии прощания присутствовали самые близкие Вербер: мама Татьяна Абрамовна, дочь Екатерина, внучки Мишель и Элизабет, а также несколько подруг.
instagram.com/verberalla
Как сообщал OBOZREVATEL:
Вербер умерла 6 августа. Ее госпитализировали в больницу в Форте (Италия) 5 августа, а на следующий день она скончалась.
Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак выяснила подробности о смерти фэшн-директора ЦУМа. Родственники Вербер сообщили журналистке о том, как бизнес-леди провела последний год. Так, Собчак написала, что женщину отвезли в больницу с диагнозом "сепсис", заражение крови.
Появилась версия, что Вербер, которая умерла в Италии, пять лет боролась с раком, но выздоровела.
Врач-онкогематолог Раиса Качанова сделала предположение, что бизнес-леди могла умереть из-за жары в Европе и непривычных физических нагрузок.
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