На похоронах Аллы Вербер заметили странную деталь

Бизнес-леди, легендарного фэшн-директора ЦУМа, вице-президента ювелирной фирмы Mercury Аллу Вербер, которая умерла 6 августа от менингококкового сепсиса, хоронили в закрытом гробу.

Траурная церемония проходила в Торонто в закрытом режиме, пишет MSN.

instagram.com/verberalla

На церемонии прощания присутствовали самые близкие Вербер: мама Татьяна Абрамовна, дочь Екатерина, внучки Мишель и Элизабет, а также несколько подруг.

instagram.com/verberalla

Как сообщал OBOZREVATEL:

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!