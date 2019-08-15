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На похоронах Аллы Вербер заметили странную деталь

4.1т Читать материал на украинском

Бизнес-леди, легендарного фэшн-директора ЦУМа, вице-президента ювелирной фирмы Mercury Аллу Вербер, которая умерла 6 августа от менингококкового сепсиса, хоронили в закрытом гробу.

Траурная церемония проходила в Торонто в закрытом режиме, пишет MSN.

На похоронах Аллы Вербер заметили странную деталь

instagram.com/verberalla

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На церемонии прощания присутствовали самые близкие Вербер: мама Татьяна Абрамовна, дочь Екатерина, внучки Мишель и Элизабет, а также несколько подруг.

На похоронах Аллы Вербер заметили странную деталь

instagram.com/verberalla

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Персона
Алла Вербер
Место
Россия
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