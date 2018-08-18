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СпортLady

"На папу похожа": Ани Лорак просят вернуться к мужу ради ребенка

12.1тЧитать новость на украинском

Фанаты Ани Лорак просят ее вернуться к мужу и не разрушать свою семью. Пользователи сети отмечают, что Мурат, которого недавно застукали в объятиях киевлянки Яны Беляевой, любит свою семью и не бросит их ради случайной связи.

После того, как Лорак разместила в социальной сети Instagram фото с дочкой, на нее обрушился шквал комментариев от поклонников, которые утверждают, что 7-летняя девочка очень грустит.

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Поклонники певицы отмечают, что их дочь София безумно похожа на папу.

Напомним, в конце июля в сети опубликовали видео, на котором запечатлен супруг украинской певицы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу в компании эффектной киевлянки. Пара в отсутствие звезды провела вечер в киевском караоке-клубе, не стесняясь нежностей и не скрывая близких отношений.

Как ранее писал OBOZREVATEL, поклонники Лорак устроили жесткую травлю киевлянке, с которой недавно был уличен в измене муж артистки, бизнесмен Мурат Налчаджиоглу.

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Бочарова Татьяна
Бочарова Татьяна
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