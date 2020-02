На "Оскаре" посмеялись над актером с синдромом Дауна: в сети разгорелись споры

Американский актер Шайа ЛаБаф посмеялся над коллегой с синдромом Дауна Заком Готтзагеном на премии "Оскар-2020", вызвав бурные обсуждения в сети.

В частности, видео с неожиданной реакцией актера поделился на своей странице в Twitter один из пользователей.

Так, во время объявления победителя в номинации "Лучший короткометражный художественный фильм" Готтзаген открывал конверт. Однако на несколько секунд замолчал и с заиканием начал произносить имя победителя. В этот момент Шайа засмеялся за спиной у коллеги.

Такая реакция актера вызвала жаркие споры в сети.

"Я думаю, Шайе ЛаБафу придется объясниться за поведение с соведущим на "Оскаре", – такой подписью сопроводили публикацию в соцсети.

I think #ShiaLabeouf is going to have a little explaining to do after his behavior with his #Oscar co-presenter. pic.twitter.com/xRPhe0grff