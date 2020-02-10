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10 февраля • обновлено в 18:47
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На "Оскаре" посмеялись над актером с синдромом Дауна: в сети разгорелись споры

2.9т
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Американский актер Шайа ЛаБаф посмеялся над коллегой с синдромом Дауна Заком Готтзагеном на премии "Оскар-2020", вызвав бурные обсуждения в сети.

В частности, видео с неожиданной реакцией актера поделился на своей странице в Twitter один из пользователей.

Шайа ЛаБаф и Зак Готтзаген

Шайа ЛаБаф и Зак Готтзаген

Getty

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Так, во время объявления победителя в номинации "Лучший короткометражный художественный фильм" Готтзаген открывал конверт. Однако на несколько секунд замолчал и с заиканием начал произносить имя победителя. В этот момент Шайа засмеялся за спиной у коллеги.

Такая реакция актера вызвала жаркие споры в сети.

"Я думаю, Шайе ЛаБафу придется объясниться за поведение с соведущим на "Оскаре", такой подписью сопроводили публикацию в соцсети.

Впрочем, многие пользователи встали на защиту актера, отметив, что на самом деле мужчины – друзья в реальной жизни:

На "Оскаре" посмеялись над актером с синдромом Дауна: в сети разгорелись споры
На "Оскаре" посмеялись над актером с синдромом Дауна: в сети разгорелись споры
На "Оскаре" посмеялись над актером с синдромом Дауна: в сети разгорелись споры
На "Оскаре" посмеялись над актером с синдромом Дауна: в сети разгорелись споры

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Автор
Анна Михно
Тема
Оскар 2020
Персона
Шайа ЛаБаф
Место
США
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Livesey David
Livesey David
Опять над xаxлами посмеялись.
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