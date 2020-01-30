"На нас летит автобус": Пугачева и Николаев едва не погибли в жутком ДТП

Российский певец Игорь Николаев рассказал о случае, когда они с Аллой Пугачевой едва не погибли в ДТП.

Как передает издание 7Дней.ru, происшествие случилось несколько лет назад накануне дня рождения Николаева.

Игорь Николаев и Алла Пугачева КП

"Однажды накануне дня рождения ко мне приехала Алла Борисовна и говорит: "Покатай меня!" Я удивился: "На чем? У меня же ни машины, ни даже велосипеда..." А она: "А что есть?" – "Санки!" – "Отлично!" И Алла, прямо в песцовом полушубке, села в санки. Сначала я катал ее по двору, а потом выехал на улицу. Стал перебегать дорогу, а там была проплешина без снега – сухой асфальт. Санки встали прямо посреди дороги. И в эту секунду вижу, как на нас летит автобус", – вспоминает Николаев.

Алла Пугачева и Игорь Николаев КП

По словам певца, автобус смог затормозить лишь в последнюю секунду:

"А мы с Аллой стоим как вкопанные и смотрим. Остановился автобус всего в паре метров от нас".

Игорь Николаев и Алла Пугачева Personastars

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