"На мужика похожа": Лободу раскритиковали за внешний вид

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, вызвала критику пользователей из-за внешности.

Она опубликовала на своей странице в Instagram видео с приготовлениями перед выходом на сцену, однако поклонников не устроил макияж артистки (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Светлана Лобода instagram/lobodaofficial

"Готовим на Новую Волну бомбу", – подписала она, идя в платье с глубоким декольте, которое подчеркивает пышную грудь, и поправляя прическу.

Пользователей озадачила внешность певицы, в частности, большие губы и яркий макияж. Ее даже сравнили с Машей Распутиной, которая экспериментирует с пластикой. "Кукла", "Бред", "Похожа на мужика", "Не лицо – размазня", "Как Маша Распутина", – отреагировали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лобода взбудоражила сеть, продемонстрировав способности своего тела – в черном купальнике села на шпагат.

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