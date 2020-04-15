На мужа Алсу подали в суд: что произошло

Мэрия Москвы подала в суд на супруга популярной российской певицы Алсу бизнесмена Яна Абрамова.

Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Ян Абрамов и Алсу vokrug.tv

Так, сообщается, что компании "Тат-плаза", в которой у Абрамова есть половина доли, принадлежит старинный особняк. Известно, что Департамент имущества насчитал 266 тысяч рублей задолженности по этой собственности. В связи с этим на компанию Абрамова подали в суд.

Сообщается, что звездное семейство пока не прокомментировало данную новость.

Алсу и Ян Абрамов woman.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, певица Алсу дала откровенное интервью телеведущей Ксении Собчак, в котором рассказала о скандальной победе ее 11-летней дочери Микеллы Абрамовой на шоу "Голос.Дети". Так, в нем звезда призналась, что купила голоса ради победы девочки в проекте.

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