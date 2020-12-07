На MTV Movie & TV Awards вручили награду "Герой веков": список всех победителей

В воскресенье, 6 декабря, состоялась церемония вручения престижной премии MTV Movie & TV Awards. Во время нее звезду Marvel Чедвика Боузмана посмертно удостоили звания "Герой веков".

Награду вручали коллеги Боузмана Дон Чидл и Роберт Дауни-младший, ее в ближайшее время передадут семье покойного. Шоу было посвящено самым ярким достижениям кино и телевидения с 1980-х годов до настоящего времени. OBOZREVATEL предлагает узнать всех победителей премии.

"Каждый раз, когда он выходил на съемочную площадку, он вдохновлял всех... И с каждой ролью он создавал новый легион поклонников. У Чедвика была невероятная сила объединять людей, их любовь к его работе, и их уважение к нему как к личности", – заявил Чидл.

Чедвик Боузман

Специально приглашенными гостями стали Нив Кэмпбелл, Лили Коллинз, Дерек Хаф, певица Сиаи другие знаменитости.

Лили Коллинз dailymail.co.uk

Певица Сиа dailymail.co.uk

Торжественная церемония вручения премии MTV Movie & TV Awards в 2020 году из-за пандемии коронавируса была записана заранее. Победители произносили свои благодарственные речи из дома через Zoom. На красной ковровой дорожке появились лишь некоторые знаменитости, в числе которых ведущие вечера Ванесса Хадженс.

Ванесса Хадженс

Сара Мишель Геллар и Сельма Блэр dailymail.co.uk

Все победители MTV Movie & TV Awards 2020:

"Лучший поцелуй" – Сара Мишель Геллар и Сельма Блэр (момент в романтической драме 1999 года "Жестокие намерения").

"Королева крика" – Джейми Ли Кертис.

"Герой веков" – Чедвик Боузман.

"Лучшая героиня в истории кино" – Галь Гадот (за персонажа фильма "Чудо-женщина").

"Комедийный гигант" – Кевин Харт.

"Лучший разрыв отношений" – Кирстен Белл и Джейсон Сигел (момент в фильме "Забыть Сару Маршалл").

"Динамичный дуэт" – Дрю Бэрримор и Адам Сэндлер.

"Изменившая жизнь роль" – Кевин Бэкон (фильм "Свободные", 1984).

"От нуля до героя" – Уильям Забка в роли Джонни Лоуренса (фильм "Каратэ-пацан").

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 ноября были объявлены лауреаты премии MTV Europe Music Awards 2020. Триумфатором церемонии стала кей-поп-группа BTS, получившая сразу четыре награды.