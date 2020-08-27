На Моргенштерна подали в суд из-за скандального высказывания о школах

Ольга Веркалец Люди 20:15, 27.08.2020

Учитель географии одной из школ в Москве Артем Васильевых подал в суд на скандального рэпера Монгерштерна (настоящее имя – Алишер Валеев) из-за скандального высказывания о школах.

Так, в интервью одному из российских журналов музыкант заявил, что учебные заведения являются "домиками, из которых выходят рабы". Это оскорбило педагога, и в своем иске он обвинил артиста в призывах несовершеннолетних к отказу от образования. Его заявление опубликовали в Telegram-канале Mash (документ смотрите ниже).

Жалобу на рэпера поддержал музыкант Юрий Семенюк, который потребовал забрать у знаменитости все его драгоценности, а выручку от их продажи пожертвовать на образование.

Исковое заявление учителя Васильевых и музыканта Семенюка
Telegram канал Mash

Представитель Моргенштерна прокомментировал ситуацию изданию Daily Storm, назвав иск полной ерундой. По его словам, певец вряд ли будет реагировать на эту ситуацию, если у него не будет настроения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Моргенштерн попал в рейтинг "30 самых перспективных российских до 30 лет" по версии издания Forbes.

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